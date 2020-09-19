في ذكراه.. لماذا استبعد جميل راتب من «الكرنك» لصالح كمال الشناوي؟

تحل اليوم الذكرى الثانية لوفاة الفنان الكبير جميل راتب الذي رحل بعد صراع مع المرض تاركا أعمالا فنية هائلة وبألوان مختلفة.ترشح "راتب" لدور خالد صفوان بفيلم الكرنك، لكن معيشته في أوروبا والتحدث بالفرنسية ولغات أخرى حرمته من الدور، وقدم الشخصية بدلا منه الفنان كمال الشناوي وحقق نجاحا كبيرا.لم يستسلم "راتب" وبدأ تطوير نفسه على مستوى اللكنة حتى إنه قدم أعمالا لم يكن يتوقع أحد أن يقدمها، من هذه الأعمال فيلم «الكيف» أحد كلاسيكيات السينما المصرية، فحين عرض عليه رفض بشدة معبرا عن استغرابه من مفردات وكلمات السيناريو، وبالفعل اعتذر في البداية وعاد ليوافق على المشاركة في الفيلم وقدم دور "البهظ بيه" من أهم أدواره طوال مشواره الفني.كانت آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "بالحجم العائلي" مع الفنان الكبير يحيى الفخراني عام 2018، ورحل عن عالمنا وتم تكريمه بإطلاق اسمه على الدورة رقم 67 لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، فبراير 2019،عن مُجمل أعماله، ودوره المؤثر في السينما والدراما المصرية لأكثر من 40 عامًا.