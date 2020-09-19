ياسمين صبري بنفس إطلالة سلمى رشيد.. أيهما أجمل؟

تشابهت إطلالة الممثلة المصرية ياسمين صبري الأخيرة بفستان من تصميم إليزابيتا فرانشي Elisabetta Franchi، مع المطربة المغربية سلمى رشيد التي لاحقتها بنشر صورتها مرتدية نفس الفستان الأخضر القصير، الذي بلغ سعره نحو 692 دولارا أمريكيا.وقارن المتابعون بين النجمتين، إذ رأى البعض أن الحزام الذي قامت سلمى بارتدائه فوقه قد أضاف لمسة مميزة.وعلى الرغم من توحد الإطلالة بين النجمتين، وارتداء الفستان نفسه، إلا أنه بدا مختلفًا على كل واحدة، حيث طبعت كل منهما شخصيتها ولمساتها على الفستان.أزالت ياسمين حزام الفستان الذهبي، واستبدلته بآخر من نفس قماشة ولون الفستان، وضيّقت فتحة الصدر، وتركت شعرها منسدلًا، وأكملت إطلالتها بحذاء أصفر من Christian Louboutin، وساعة Auemars Piguet Royal Oak Silver Diamond، ويتخطى سعرها 35 ألف دولار.بينما ظهرت سلمى رشيد بشعر قصير باللون الأحمر الناري، وبدا جسدها أكثر وزنًا من ياسمين، ومع ذلك تألقت كل منهما في إطلالتها.واعتادت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها بإطلالات متنوعة، والتي غالبا تجد صدى واسعًا كل مرة، ومؤخرًا نشرت صورًا على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور «إنستجرام» وهي تتدرب في صالة الألعاب الرياضية، وتستعرض جسدها الرياضي ورشاقتها.