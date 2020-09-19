«التموين» تضخ 150 طن أسماك شهريًا بتخفيضات تصل 30%

قالت الشركة المصرية لتسويق الأسماك، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن ذروة المبيعات للشركة من خلال فروعها الثابتة والمتحركة ستبدأ خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، لترتفع نسبة القوة الشرائية المتوقعة خلال الشهرين المقبلين وإقبال المواطنين بنسب تتراوح بين 50% و60%، فضلا عن أن بشاير منتجات بحيرة ناصر تبدأ خلال أيام لطرح جميع أنواع وأصناف البلطي الدباش والشبارة بأسعار مخفضة تصل إلى نسبة 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.وأكدت الشركة أنها أكبر منافس في طرح منتجاتها بأسعار مخفضة وجودة عالية لتصل إلى أكثر من 40 صنفا من الأسماك، تضم أسماك الجمبري 10 أنواع بتخفيضات في الكيلو الواحد 10 جنيهات.من جهته، أكد المحاسب رأفت ربيع، رئيس القطاع التجاري للشركة المصرية لتسويق الأسماك، لـ"الدستور"، أنه يتم ضخ أسماك طازجة ومجمدة شهريا بمتوسط 150 طنا خلال الموسم الشتوي بسبب ارتفاع معدلات السحب وإقبال المواطنين على شراء الأسماك الطازجة والمجمدة.وأضاف أنه يتم حاليا طرح منتجات البحر الأحمر والمكرونة السويسي البلدي الطازجة بسعر 65 جنيها بدلا من 90 جنيها في الأسواق المحلية، وطرح المكرونة الخليجي في الفروع بسعر 25 جنيها، وسيتم طرح البلطي الدباش أسواني بسعر 26 جنيها، والبلطي الشبارة بسعر 28 جنيها، والبلطي المخلي المعبأ كيلوجرام بسعر 28 جنيها، وطرح قشر البياض بـ120 جنيها، والفيليه البلطي الأسواني بسعر 80 جنيها، والبلطي الطازج بسعر 24 جنيها، والفيليه الباسا الأبيض بسعر 35 جنيها، والفيليه الأحمر بسعر 40 جنيها، وطرح البوري بسعر 65 جنيها، والماكريل الياباني بسعر 25 جنيها، والأيرلندي بسعر 32 جنيها، وطرح 10 أنواع من الجمبري تبدأ بسعر 90 جنيها حتى 200 جنيه، وتخفيض 10 جنيهات على جميع أنواع الجمبري، الجامبو والمتوسط والأحجام الكبيرة والصغيرة، وطرح أسماك البربوني بسعر 60 جنيها للكيلو، والسيفود بسعر يتراوح بين 28 و35 جنيها للعبوات زنة 800 جرام.وتابع أن الشركة توفر أرصدة احتياطية من الأسماك في المخازن والثلاجات لن تقل عن 3 أشهر بحد أدنى، لتعزيز الاحتياجات المحلية خلال الفترة المقبلة.وأوضح أن الشركة تقوم بمد الشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومنها شركتا تجارة الجملة والشركات الثلاث المجمعات الاستهلاكية، حسب الطلب والاحتياجات من أصناف الأسماك الطازجة والمجمدة وبنفس الأسعار، لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ومراعاة البعد الاجتماعي.