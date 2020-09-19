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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:29 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تفقد الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، اليوم السبت، مقر الإدارة الطبية بمجمع الكليات بسبرباى لمتابعة سير إجراءات اليوم الأول من الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة لعام 20202021، حيث يشهد اليوم توقيع الكشف على طالبات كليتي الطب والصيدلة، على أن يتم إجراء الكشف على الطلبة "بنين" غدا.

وأشاد الدكتور الرفاعي مبارك، بالتزام القائمين على إجراءات الكشف الطبي بتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة والأمان للطلاب حيث تم توفير أماكن انتظار لهم مع مراعاة التباعد الاجتماعي بينهم، مشيرًا إلى أنه تم زيادة أيام الكشف الطبي كإجراء احترازي منعا لتكدس الطلاب وحفاظًا على سلامتهم.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أنه على كل طالب استلام استمارة الكشف الطبي من مقر الكلية قبل موعد بدء الكشف، وعلى الطلاب الذين لم يحصلوا على استمارة الكشف الطبي من مقار كلياتهم إحضار صورة شخصية وبطاقة الترشح عند التوجه لتوقيع الكشف الطبي، مؤكدا أنه لن يتم قيد اي طالب مالم يتم توقيع الكشف الطبي عليه.

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