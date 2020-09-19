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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مباحث المعلومات والتوثيق تفحص فيديو إلقاء مسن في ترعة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:29 م
إلقاء مسن في ترعة
إلقاء مسن في ترعة
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كشفت مصادر أمنية، إن مباحث المعلومات والتوثيق تفحص فيديو التنمر على مسن من قبل شابين، وهما يلقيان به داخل مصرف مملوء بالمياه وتصوير الواقعة بالفيديو بهدف السخرية منه.

وتداول نُشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤلم، يظهر اعتداء شابين على رجل عجوز، حيث قاما بدفعه داخل أحد المصارف.

ويظهر في الفيديو الذي صوره شخص آخر، رجل عجوز يقف على حافة المصرف ويتجه إليه شابان ويتأهب لهما ويمسك بطوبة، ليرد عليه أحدهما "مين اللي مزعلك يا حاج محمد"، ليرد الرجل المسن: "بيشتم يا عم".

فيقول له الشاب "خلاص إحنا جايين نصالحك"، ليرمي الرجل "الطوبة"، ثم يقترب منه الشاب الآخر ويدفعه داخل المصرف.

ويظهر الفيديو سقوط العجوز داخل المصرف، وخروجه منه وملابسه مبتلة، وهو في حالة غضب شديدة، بينما وقف الشابان وهما يضحكان.

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