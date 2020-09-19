«تونس حرة والإخوان برا».. تظاهرة حاشدة ضد سياسات النهضة

احتشد المئات من التونسيين، اليوم السبت، في مسيرة شعبية للمطالبة بفتح ملف الإرهاب وكشف الحقائق ورفع الغطاء السياسي عنه، بجانب الدفاع عن مدنية الدولة وحماية أمنها القومي من سياسات حركة النهضة الإخوانية.وبدعوة من الحزب الدستوري الحر انطلقت المسيرة من أمام مقر وزارة العدل متجهة نحو قصر رئاسة الحكومة بساحة القصبة وسط العاصمة تونس، بمشاركة رئيسة الحزب عبير موسى.وشارك فى المسيرة العديد من الشخصيات السياسية والحقوقية أخرى، بجانب مشاركة عائلة ضحية العملية الإرهابية الأخيرة التي وقعت قبل أسبوعين في مدينة سوسة، واستهدفت دورية للشرطة وراح ضحيتها عون أمن وجرح آخر، وفقا لقناة «العربية».وردد المتظاهرون هتافات من بينها «تونس حرة والإخوان برا» و«يا إرهابي يا جبان أمن تونس لا يهان» و«الشعب يريد قضاء مستقل» و«المرأة تونسية وليست إخوانجية»، ورفعوا شعارات تندد بتغول تنظيم الإخوان وسيطرته على مفاصل الدولة، وتدعو لتوقيف إرهابهم، فيما لوح كثيرون منهم بالأعلام التونسية وصور الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.يذكر أن الحزب الدستوري الحر، حمل حركة النهضة مسئولية إدخال الإرهاب إلى تونس منذ عام 2011، وحيازة أدوات دعمه المعنوي والمادي واللوجستي والاجتماعي والديني، لكنه يحمل كذلك المسئولية إلى مؤسسات الدولة وتراخيها في تفكيك شبكات الإرهاب الإخوانية في الداخل وقطع ارتباطاتها مع الخارج.