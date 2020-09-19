الإخوانجي_كداب.. كيف دحض المصريون افتراءات الإخوان (تحليل بيانات)

مازال الإخوان متمسكين بمنهج الكذب رغم أنهم يدعون نصرتهم للإسلام الذي يأمرنا بالصدق في الأقوال والأفعال، لذا لم تعد الجماعة مصدر ثقة المصريين، الذين بدأوا فضحها من خلال التفاعل ضدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.لم يتدخل المصريون لدحض أكاذيب الإخوان عبر موقع تواصل واحد، لكن اقتحموا "تويتر" و"فيسبوك" و"فكونتاكتي"، وقد استخدمنا عددا من الأدوات الخاصة بتحليل ورصد التفاعل عبر تلك المواقع ونقرأ نتائجها في السطور التالية.استخدام أداة Trackmyhashtag اتضح أن ذروة التفاعل منذ وقت إطلاقه كانت اليوم، في الساعة الحادية عشرة صباحًا، فيما كانت الذروة أمس، في الساعة الخامسة عصرًا، وتصدر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" قائمة التفاعل.وبحسب الأداة ذاتها كانت نسبة التويتات اليوم، خلال فترة الظهيرة، 15%، فيما كانت نسبة إعادة التغريد 85%، وكان البحث والتغريد من خلال أجهزة "أندرويد" هو الأعلى، تلاه أجهزة "الأيفون".وباستخدام أداة Socialsearcher تصدر موقع "فكونتاكتي" النسبة الأكبر في التفاعل مع الهاشتاج، وذلك بنسبة 51%، وهو موقع للتواصل الاجتماعي يمكن الدخول إليه مجانًا، مشابه لموقع "فيسبوك"، يعدّ الموقع الأكثر شعبية في روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان، وله شعبية بين المستخدمين العرب، تأسس عام 2006 ويحتوي على الكثير من اللغات ومن بينها اللغة العربية ويسجل به أكثر من 100 مليون مستخدم شهريًا، تلاه موقع "تويتر" بنسبة 14% ثم "فيسبوك بنسبة 10%.وكان مستخدمو "فكونتاكتي" الأكثر ترويجًا للهاشتاج بنسبة 60.2%، ثم مغردو "تويتر" بنسبة 36.7%، وجاء أعضاء "فيسبوك" بنسبة 3.1%.