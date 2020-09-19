خلال ساعات.. حركة تنقلات لرؤساء شركات البترول

علمت «الدستور» أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، سيصدر حركة ترقيات وتنقلات جديدة، لرؤساء الشركات والمساعدين خلال ساعات، وذلك بهدف دعم المواقع بالكفاءات اللازمة؛ لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة.وستشمل الحركة أيضًا شغل بعض المواقع التي ستخلو بخروج شاغلها لسن التقاعد القانوني، خلال سبتمبر ونوفمبر 2020.وكشف مصدر مسئول بوزارة البترول لـ«الدستور» عن أن إبراهيم خطاب، مساعد وزير البترول للتطوير الهيكلي والموارد البشرية، انتهى من إعداد حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات البترول وقيادات الصف الثاني، بناءً على توجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.وأوضح المصدر أن الحركة التى سيتم الإعلان عنها خلال ساعات هي حركة محدودة لرؤساء الشركات، منها شركات الإنتاج والتسويق، والصيانات البترولية.