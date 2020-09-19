إنشاء مسجد وكنيسة بشارع البترول في بورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، إنه سيجرى إنشاء مسجد وكنيسة على جانبي شارع البترول في حي الضواحي.وأشار المحافظ، خلال تفقده أعمال تطوير ورصف وتوسعة شارع البترول بحي الضواحي، إلى أنه يعد من الطرق الداخلية الحيوية ببورسعيد، ويعتبر حلقة الوصل لعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بحي الضواحي، لذلك جرى رفع كفاءة الشارع وتطويره ليكون المدخل الرئيسي الحضاري لمحافظة بورسعيد ومحور 30 يونيو، وسيتواجد على جانبيه مدرسة دولية ومسجد ودارين للمناسبات وكنيسة، وذلك بالتزامن مع أعمال إنشاء الميناء البري الجديد الذي يجمع كافة خطوط النقل البري بين المحافظات، ويعتبر واجهة حضارية أمام زوارها.وأكد أن رفع كفاءة وتطوير شارع البترول وتوسعته لإنهاء الازدحام والتكدس بالمنطقة، وليكون امتدادا لمحور 30 يونيو، وكذلك شارع منطقة الرحاب.