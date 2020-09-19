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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالأسماء.. 26 يتقدمون بأوراق ترشحهم لمجلس النواب ببورسعيد

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:59 م
محكمة بورسيعد تتلقي
محكمة بورسيعد تتلقي طلبات ترشيح النواب
بورسعيد:شيماء رشاد
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واصلت اللجنة القضائية بمحكمة بورسعيد الابتدائية، برئاسة المستشار محمد البنداري، اليوم السبت، تلقي أوراق الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، والتي ستواصل عملها في تلقي أوراق المرشحين المحتملين لمدة 10 أيام من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير حتى الثانية عصرًا.

وبلغ عدد المرشحين ببورسعيد حتى الآن 26 مرشحًا بينهم 4 سيدات، موزعين كالتالي:

بورفؤاد والشرق: «حسن عمار، محمد إبراهيم أنور، سامى الرشيدى، إسلام حمص، إبراهيم عبدالقادر، جمال فارس، محمد ناجي عاشور، محمد جمال فياض، سماح طه خليل، طه مسعد الجمل، عماد مهدى، عبدربه عنتر، أسامة محمد عبدالرازق، محمود سمير الفقي، أحمد أبوالمجد».

الزهور والجنوب: «الحسينى أبوقمر، عمرو عيادة، أحمد فرغل، فاتن حسانين، حسن النقيطى، إنتصار عبدالسلام، محمد رافع شاهين، أشرف محمود فرج، جمال كسبة، عبدالغني عبدالغني ونجله هلال».

وخصص القانون 4 مقاعد لمحافظة بورسعيد بمجلس النواب، منهم مقعدين للقائمة، واثنين آخرين للدوائر الفردية التي قسمت إلى دائرتين، الأولى تضم أقسام: «بورفؤاد أول، وبورفؤاد ثان، شرق التفريعة، الشرق، العرب، والضواحي»، فيما ضمت الدائرة الثانية أقسام: «المناخ، والزهور، الجنوب أول، والجنوب ثان».

وتأتي بورسعيد ضمن محافظات المرحلة الثانوية التي تجرى الانتخابات بها أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وتنطلق الدعاية الانتخابية للمرشحين من يوم 18 أكتوبر وحتى يوم 1 نوفمبر.

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