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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محكمة جنح الدقى تغرم مجدى عبدالغنى لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:25 م
مجدي عبدالغني
مجدي عبدالغني
محمد عيسي
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قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة حسام الدين البدوي وأمانة سر مصطفى رشدي، بتغريم مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، 100 ألف جنيه، وآخرين عن كل قضية في اتهامهم بالامتناع عن تسليم ميراث أقاربه.

حيث جاء منطوق الحكم في كل من القضيتين بتغريم المتهمين 100 ألف جنيه والمصاريف وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

كان عدد من أقارب مجدي عبدالغني من مستحقي الميراث قد أقاموا دعويين جديدتين حملتا رقمي (12053- 12056) لسنة 2020، اختصموه فيها هو وآخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.

كانت محكمة جنح الدقي، في يناير الماضي، قد عاقبت مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الأسبق، وآخرين، بالحبس 3 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه وكفالة 6 آلاف جنيه لامتناعه في 3 دعاوى عن تسليم ميراث أقاربه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام بدوي، رئيس محكمة جنح الدقي، وأمانة سر شعبان سعيد، متضمنًا الحبس عام وغرامة 100 ألف جنيه وكفالة 2000 جنيه؛ لإيقاف التنفيذ عن كل دعوى من الثلاثة.

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