قوافل طبية تستهدف 16 قرية للكشف عن أمراض الباطنة والقلب بأسيوط

تنظم مؤسسة مصر الخير قوافل طبية للكشف المبكر عن ارتفاع الكوليسترول في الدم بـ16 قرية بمَراكز الغنايم والقوصية وديروط ومركز أسيوط، على أن تستكمل الفعاليات بباقى قرى المحافظة المستهدفة تنفيذًا لخطة الدولة لتنمية الصعيد والنهوض بالقرى الأكثر احتياجًا وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المشاركة في تنظيم القوافل الطبية، بالتنسيق مع مديرية الصحة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع.وأشار محمد فراج، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسيوط، إلى أنه فى إطار السعى الجاد لمؤسسة مصر الخير لتنمية الإنسان في شتى المجالات منها (صحة- تعليم- تكافل– تنمية متكاملة)، فقد قامت مؤسسة مصر الخير بتنظيم القوافل الطبية للكشف المبكر عن ارتفاع الكوليسترول في الدم بتمويل من شركة أرما للمواد الغذائية بهدف توفير خدمة صحية لمحدودى الدخل بالمناطق المحرومة، وتوقيع الكشف على المواطنين من خلال إجراء التحاليل للكشف عن الدهون، توقيع الكشف الطبى فى تخصصات (باطنة- قلب- تغذية) للكشف عن الأمراض، وكذا نشر الوعى الوقائى من أمراض ارتفاع كولسترول الدم كتصلّب الشرايين ودهنيات الكبد، لافتًا إلى أن القافلة تستهدف 4 مراكز هى "الغنايم– القوصية– ديروط– مركز أسيوط" بالوحدات الصحية بعدد 16 قرية بأربعة مراكز وتستمر القوافل حتى 10 أكتوبر المقبل.بدأت القوافل فعالياتها بقرى مركز الغنايم تحت إشراف جاد الله مشرف رئيس المركز وبمشاركة مسئولي الوحدات الصحية بالمركز ورؤساء القرى، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان وصرف الأدوية اللازمة، على أن تستكمل القوافل فعالياتها في بقية القرى المستهدفة.