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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

محمد جاب الله يتقدم لخوض انتخابات النواب عن «حماة الوطن» في قنا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:15 م
محمد جاب الله، البرلماني
محمد جاب الله، البرلماني السابق
محمد الشريف
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قدم محمد جاب الله، البرلماني السابق، بأوراق ترشحه في انتخابات مجلس النواب 2020، ممثلًا لحزب حماة الوطن بمحافظة قنا عن الدائرة الثالثة «دشنا والوقف ونجع حمادي»، وحصل على رقم 7 ورمز «الكف».

وقال جاب الله، عقب تقدمه بأوراق الترشح عن خوض انتخابات مجلس النواب عن حماة الوطن: «ترشحت لعضوية مجلس النواب عن دائرة عن دائرة الثالثة (دشنا والوقف ونجع حمادي)، عن حزب حماة الوطن، وأطالب جموع أهالي الدائرة التأييد والمساندة".

وأضاف أنه يسعى من خلال خوض السباق الانتخابي والفوز بمقعد البرلمان للعمل على صالح أهالي الدائرة وحل جميع المشاكل والأمور التي تؤرق الأهالي، من خلال مجموعة عمل على مستوى راق، متابعا أن أقدر جيد اهالي دائرتي وأسعى لأكون الشخص المناسب في المكان المناسب.

فيما واصلت اليوم الجمعة المحاكم الابتدائية بجميع المحافظات استقبال طلبات راغبي الترشح للانتخابات مجلس النواب 2020 وذلك اليوم الثاني على التوالي.

وفتحت المحاكم الابتدائية أبوابها لاستقبال راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب منذ التاسعة صباحًا، على أن يستمر تلقي طلبات المرشحين المحتملين لانتخابات حتى الساعة الخامسة مساءً.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ضوابط منح الرموز الانتخابية للمرشحين حيث أصدرت القرار رقم 58 لسنة 2020 بشأن قواعد تخصيص الرموز الانتخابية وتضمن القرار تحديد 137 رمزا انتخابيا لمترشحي نظام القوائم والأحزاب السياسية، و158 رمزًا لمترشحي النظام الفردي.

ونص القرار بالنسبة للقوائم، أنه ينبغي لتخصيص الرموز الانتخابية للمرشحين بنظام القوائم أن تقوم لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح في كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، وإرسال صورة من الطلب المقدم إليها من الممثل القانوني لكل قائمة والمحدد به الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه إلى الهيئة الوطنية.

وتتولى الهيئة دورها بتخصيص الرمز الانتخابي لتلك القائمة في 24 ساعة، على أن يراعى تخصيص رمز انتخابي موحد لكل قائمة في حالة ترشحها في أكثر من دائرة وفي حالة التزاحم بين القوائم على رمز انتخابي تكون أولوية في الاختيار للقائمة أو الحزب الذي سبق تخصيص الرمز له في أي انتخابات سابقة، فإذا تعذر تكون الأولوية للأسبق في تقديم طلب الترشح.

فيما نص القرار بالنسبة للنظام الفردي، على أن يدون المرشح الفردي في طلب ترشحه رغبته في اختيار رمز من الرموز المتاحة بالجدول، وتخصص الرموز بمعرفة لجنة المتابعة ويحجب الرمز فور تخصيصه لمرشح وإذا خلى طلب تخصيص الرمز تقوم اللجنة باختيار له رمز، وللمترشح المنتمي لحزب طلب تخصيص الرمز الانتخابي السابق تخصيصه لحزبه من الجدول الخاص بالفردي بناء على خطاب من رئيس الحزب يقدم مع طلب الترشح.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد قررت فتح باب الترشح لخوض انتخابات البرلمان بنظامي الفردي والقائمة، خلال الفترة من 17 وحتى 26 سبتمبر الجاري.

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