القاهرة ليست الأعلى.. مفاجآت فى خريطة إصابات كورونا بالمحافظات

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تطور إصابات كورونا على مستوى الجمهورية أسبوعيًا وفقًا للمحافظة وعدد السكان، إذ احتلت محافظة البحر الأحمر المرتبة الأولى بتسجيلها 2935 إصابة لكل مليون فرد، وهو أعلى معدل إصابة مقارنة بعدد سكانها منذ بداية الجائحة، رغم أن محافظة القاهرة سجلت أعلى إجمالي إصابات، إلا أنها جاءت في مرتبة متأخرة نسبة إلى عدد السكان.وجاءت في المرتبة الثانية محافظة السويس بـ2827 إصابة أسبوعية لكل مليون نسمة من السكان، ثم جنوب سيناء 2465 إصابة لكل مليون، كما احتلت القاهرة الترتيب السادس 1791 إصابة لكل مليون، فيما سجلت محافظة الدقهلية أقل معدل إصابة البالغ 277 إصابة لكل مليون.ووفقًا لمحافظات بحري، تمثل محافظة السويس أعلى معدلات إصابة لكل مليون من السكان، كما سجلت الإسكندرية أقل معدل إصابات، أما في المحافظات الحضرية فكانت القليوبية هي الأعلى، في حين تمثل محافظة الدقهلية أقل معدل إصابة لكل مليون، وبالنسبة لمحافظات الوجه القبلي، كانت الأقصر هي الأعلى وأسيوط الأقل في معدل الإصابة، وبمحافظات الحدود احتلت البحر الأحمر الترتيب الأول من حيث معدل الإصابة لكل مليون نسمة من السكان، بينما تمثل محافظة شمال سيناء الترتيب الأخير.وأرجع الإحصاء، ارتفاع معدل الإصابة لكل مليون من السكان في محافظات البحر الأحمر، السويس، الوادي الجديد، جنوب سيناء، بورسعيد، القاهرة، القليوبية الفيوم خلال الأسابيع من 13-17 ذروة الارتفاع في شهر يونيو، إلى السلوك الخاطئ لبعض المواطنين وزيادة الاختلاط وعدم الالتزام بالعزل المنزلي.