إيمى إسلام: لجأت لنماذج واقعية لمدمنين لأجسد دورى فى «شارع 9»

أعربت الفنانة إيمي إسلام عن سعادتها الشديدة للمشاركة في مسلسل "شارع 9" الذي تخوض بطولته الفنانة رانيا يوسف، والمقرر عرضه خلال شهر أكتوبر المقبل.وقالت "إيمي" لـ"الدستور" إنها لجأت لمدمني المخدرات في الواقع لتحضير دورها ضمن أحداث العمل حيث تجسد دور "هند" فتاة من طبقة غنية تقع في فخ الإدمان بسبب إهمال أسرتها في تربيتها، مشيرة إلى أنها انتهت من تصوير مشاهد المطاردات والأكشن خلال الأيام الماضية حيث يتضمن العمل خطا دراميا في إطار الأكشن والإثارة.وتدور أحداث العمل حول طبيبة نفسية تجسدها رانيا يوسف، تحاول حل مشاكل الشباب خاصة في الشارع الذي تقطن به بالمعادي والمعروف بـ"شارع 9"، فيما تظهر نيرمين الفقي بدور إحدى أمهات الفتيات اللاتي يقعن في حفرة الإدمان بسبب الإهمال في تربيتهن.مسلسل "شارع 9" من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق وبطولة رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، هدى الإتربي، ياسر علي ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي به إثارة وتشويق.