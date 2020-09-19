وفاة طفل بمخيم الهول بالحسكة نتيجة تدهور الأوضاع الصحية

لقى طفل مصرعه اليوم السبت، في مخيم الهول شرق الحسكة، نتيجة تدهور الأوضاع الصحية وانتشار الأوبئة ونقص الغذاء والدواء.وتوفي الطفل في مخيم الهول الذي تسيطر عليه ميليشيا قسد، نتيجة نقص الرعاية الصحية المقدمة لقاطني المخيم.وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا نقلا عن مصادر أهلية، بأنه نتيجة نقص الرعاية الصحية في مخيم الهول الذي تسيطر عليه ميليشيا قسد والظروف القاسية التي يعيشها قاطنوه وخاصة الأطفال توفي طفل في ظل مخاوف من تصاعد تفشي الأمراض جراء نقص الغذاء والدواء.وتحتجز واشنطن في مخيم الركبان بمنطقة التنف وفي مخيم الهول شرق الحسكة عبر ميليشيا مدعومة منها عشرات الآلاف من المهجرين السوريين في ظروف مأساوية تنذر بحدوث كارثة إنسانية في ظل النقص الشديد بمتطلبات البقاء على قيد الحياة من مياه وأدوية وطبابة وغذاء وأمن وغيرها.