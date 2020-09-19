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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تسليم الأجهزة الكهربائية لـ 50 عروسا في القاهرة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:37 م
اللواء خالد عبدالعال
اللواء خالد عبدالعال
مصطف عبدالله
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شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الحفل الذي أقامته محافظة القاهرة بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وشارك فيه عدد من الجمعيات الأهلية العاملة بالقاهرة لتسليم الأجهزة الكهربائية لـ50 من العرائس الأولى بالرعاية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا الحفل يأتي في إطار تفعيل مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن توزيع الأجهزة الكهربائية على هؤلاء الفتيات يهدف إلى المساهمة فى رفع العبء عن أبناء المحافظة في إطار اهتمام الدولة برعاية غير القادرين، مقدمًا التهنئة للعرائس ومتمنيًا لهم حياة زوجية سعيدة.

وأكد محافظ القاهرة خلال الحفل على أهمية مشاركة المجتمع المدني ممثلًا فى الجمعيات الأهلية للأجهزة التنفيذية للمحافظة فى استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأسر المصرية، مشيدًا بالدور الاجتماعي الذي تلعبه الجمعيات الأهلية في مصر والذي تلاحظ تناميه خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة.

وأعلن عز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، خلال الحفل، أنه سيتم إطلاق مبادرة برعاية محافظ القاهرة بمناسبة العام الدراسي الجديد تحت عنوان "سعادتي في مدرستي" تستهدف مد 250 ألف طالب وطالبة بالزي المدرسي والشنط المدرسية اعتبارا من أول أكتوبر القادم.

شهد الحفل نواب المحافظ للمناطق الأربع، وبحضور محمد سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وعزالدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، وعدد من رؤساء مجالس إدارات عدد من الجمعيات الأهلية.

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