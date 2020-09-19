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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: سياح العالم بدأوا «عودة كبيرة» لمصر

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:17 م
النائب محمد المسعود
النائب محمد المسعود
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أكد النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وعضو المجلس الاستشاري لحزب حماة وطن، أن السياحة العالمية تتوالى إلى مصر بعد أن استقبلت مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، أولى رحلات الطيران المنخفض التكاليف من أرمينيا وعلى متنها 70 سائحًا، منهم 10 من ممثلي وسائل الإعلام السياحي بأرمينيا.

وقال المسعود، في بيان اليوم، إن وجود عدد من ممثلي الإعلام من دولة أرمينيا ضمن الرحلة ستكون له أثاره الكبيرة للترويج للسياحة المصرية لجذب المزيد من سياح العالم حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن ذلك في إطار استئناف رحلات الطيران من أرمينيا إلى مصر بواقع رحلتين أسبوعيًا، بالتنسيق مع شركة Air Cairo، وقام مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ باستقبال السائحين والترحيب بهم وتقديم كل التسهيلات والهدايا التذكارية لهم.

من جانبهم، أشاد ممثلو وسائل الإعلام السياحي بأرمينيا بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل مطار شرم الشيخ، كما أعربوا عن سعادتهم بحسن الاستقبال والترحيب بهم منذ لحظة وصولهم لمدينة شرم الشيخ، لافتين إلى أنهم سينقلون كل هذا إلى شعبهم من خلال كتاباتهم ورسائل الطمأنينة ليتخذ المواطنون الأرمن قرار السفر خاصة إلى مدينة شرم الشيخ.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، كان قد أجرى زيارة خاطفة خلال الأيام القليلة الماضية إلى العاصمة الأرمينية يريفان، أثناء توجهه إلى العاصمة الجورجية تبليسي لحضور الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.

والتقى وزير السياحة والآثار، خلال المجلس التنفيذي، مع أكثر من 30 من مسئولي كبرى منظمي الرحلات والشركات السياحة، وممثلي وسائل الإعلام ووكالات الأنباء؛ حيث استعرض تجربة مصر الناجحة في استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستئناف حركة السياحة الوافدة إليها.

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