التعامل مع قنبلة فى أحد شوارع دمشق

فجرت عناصر الهندسة في الجهات المختصة السورية، فجر اليوم السبت، قنبلة كانت ملقاة في أحد شوارع منطقة المزة بدمشق دون وقوع أي أضرار.وأفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» نقلا عن مصدر في قيادة الشرطة السورية، بأنه بعد العثور على قنبلة ملقاة بأحد شوارع منطقة الشيخ سعد بالمزة فجرا حضرت عناصر الهندسة في الجهات المختصة إلى المكان وقامت بتفجير القنبلة وسمع صوت تفجيرها في المنطقة المحيطة دون أن ينجم عن الأمر أي أضرار.