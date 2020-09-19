عرض «بلطجية سوق العاشر» على النيابة

عرضت قوة أمنية من قسم ثاني العاشر من رمضان، 8 أشخاص؛ لاتهامهم بالتشاجر وحرق إطار سيارات وعروق خشبية بالطريق العام، بسبب مشادة داخل أحد الأسواق بالمدينة، على النيابة العامة للتحقيق معهم.ووقعت المشاجرة فجر اليوم السبت، حيث نجحت أجهزة الأمن في ضبط مرتكبى واقعة الإعتداء على بائعي بأحد الأسواق بالشرقية، وإشعال النيران بالطريق العام، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية من شخصين بائعيّن خضروات بقيام ثلاثة أشخاص بائع أسماك– بائعيّ خضروات – لأحدهم معلومات جنائية بمنعهم من الوقوف بفرش خضروات داخل أحد الأسواق بدائرة القسم، وقيامهم بفك العروق الخشبية خاصتهم وإلقائها بمنتصف الطريق المقابل للسوق وإضرام النيران بها وبإطاركاوتشوك، وقيام أحدهم بتصوير الواقعة وبثها مباشر عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الموقف وإخماد النيران وأمكن ضبط أحد المتهمين "بائع الأسماك المشار إليه"، وعدد 7 أشخاص لاشتراكهم فى إرتكاب الواقعة، وبحوزتهم ( 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - 2 قطعة سلاح أبيض)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.