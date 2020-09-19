«التنسيق الحضاري»: خطة لتجديد وتطوير حديقة الأزبكية

قال محمد أبوسعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري إنه جارٍ وضع خطة لتجديد وتطوير حديقة الأزبكية بعد الانتهاء من المترو في المرحلة الثالثة.وأوضح سعدة، في تصريحات لـ "الدستور"، أن الحفار الخاص بالمرحلة الثالثة المتواجد بميدان إبراهيم باشا قارب على الانتهاء.وأشار رئيس جهاز التنسيق الحضاري إلى أنه سيتم إرجاع حديقة الأزبكية إلى رونقها خلال فترة قليلة.وأكد سعدة أن هناك خطة تطويرية لتجديد ميادين وسط البلد بعد توجيه رئيس مجلس الوزراء بالعمل على ميادين وسط البلد مثل ميدان التحرير.ولفت رئيس جهاز التنسيق الحضاري إلى أنه يجري تجديد ميدان طلعت حرب وميدان مصطفى كامل وصولًا لميدان الأوبرا، وذلك لتطوير المسار الرابط بينهم في شارع قصر النيل.