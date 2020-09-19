بعد تقرير «الدستور».. «حماية الطفل» بكفر الشيخ تبحث حالة «إلهام»

قال صبري عبدالمنعم، منسق لجنة حماية الطفل بكفر الشيخ، إن اللجنة بدأت بحث حالة الطفلة إلهام شوقي، ذي الـ10 سنوات، والتي تعمل سائقة توك توك لمساعدة والدها المريض بعدما سلط "الدستور" الضوء على قصتها مؤخرًا، ونشر معاناتها ومعاناة أسرتها.وأضاف عبدالمنعم، أنه قد كلف لجنة الطفل الموجودة بمركز سيدي سالم، حيث مقر إقامة الطفلة بالتوجه الفوري إلى منزلها واتخاذ اللازم، وموافاتنا بما قد يتم اتخاذه من إجراءات.وكان موقع "الدستور" قد نشر قصة الطفلة إلهام شوقي في تقرير بعنوان، رصد خلاله معاناة الطفلة وكذلك معاناة أسرتها مما دفعها للعمل على توك توك لمساعدة أسرتها.