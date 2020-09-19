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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف يحذر من دعاة الفتنة والفوضى: التستر عليهم جريمة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:32 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار
أميرة العناني
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن جماعات الفتنة والضلال لا تعرف سوى الفوضى والهدم، وهم أبواق شريرة لمن يريدون تدمير دولنا، ويجب أن نتصدى جميعًا وبكل حسم لكل من تسول له نفسه مجرد المساس بأمننا واستقرارنا، مشيرًا إلى أن التستر على دعاة الفوضى والتخريب وهدم الأوطان جريمة في حق الدين والوطن، وأن دعاة الهدم ما هم إلا أدوات مستأجرة لقوى الشر، وحفنة من الخونة لأوطانهم العملاء لأعدائه.

وأضاف جمعة، في تصريحات له اليوم، أن الدولة المصرية تبني ولا تهدم، وأن وزارة الأوقاف ستفتتح بمحافظة البحيرة وبحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة 16 مسجدًا بالبحيرة في إطار خطة الوزارة لافتتاح 74 مسجدًا الجمعة المقبلة.

كما أكد أن ما تقوم به الدولة المصرية من بناء لا يقف عند دور العبادة وحدها، إنما هو بناء شامل لدولة عصرية بكل ما تعنيه كلمة الدولة، وفِي مختلف المجالات: الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، وبناء الإنسان علميًا وروحيًا وثقافيًا وإنسانيًا، وهو ما يشهد به كل منصف ومتابع.

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