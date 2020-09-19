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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يمد موعد استقبال مشاركات «سهير القلماوى» للأطفال

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:13 م
الدكتور هشام عزمي
الدكتور هشام عزمي
آلاء حسن
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أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، مد استقبال المشاركات لمسابقة سهير القلماوي للأطفال إلى منتصف شهر نوفمبر 2020، والتي أعلن عنها في فرعي القصة والرسم بعنوان "بلدي مصر"، وقيمة جائزتها الأولى 3000 جنيه، الثانية 2000 جنيه، 1000 جنيه، بجانب عشر جوائز بقيمة 500 جنيه، وشهادات تقدير لعشرة فائزين "لكل فرع".

وجاءت شروط المسابقة على النحو التالي: "يكتب الطفل ويرسم عن بلده وعن نفسه وأحلامه وأمنياته، ويكتب ويرسم ما يحب وما لا يحب فى بلده، ألا تزيد سن المتسابق على 18 عامًا، أن تكون الرسومات المقدمة بجميع الألوان ما عدا القلم الفحم، وألا يزيد مقاس اللوحة عن 50 × 70 سم، يقدم المتسابق ثلاث نسخ (مكتوبة على الكمبيوتر) فى فرع القصة، ألا يتقدم المتسابق بالإنتاج المسابقة أخرى حتى يتم الإعلان عن النتيجة، وألا يكون قد فاز بنفس الإنتاج فى أى مسابقة أخرى، على المتقدم التوجه إلى إدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء استمارة المسابقة وتسليم ما يلي: "صورة شهادة ميلاد الطفل، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى لولى الأمر، خطاب بنك برقم حساب ولى الأمر"، أو إرسالها على العنوان التالي: ا ش الجبلاية- الأوبرا- الجزيرة- المجلس الأعلى للثقافة، ويتم ملء الاستمارة وطباعتها من الموقع الرسمى للمجلس: www.scc.gov.eg.

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