بعد ارتدائها الحجاب.. 5 معلومات مهمة عن الفنانة داليا ابراهيم
السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:35 م
ريم محمودطباعة
نالت الفنانة داليا ابراهيم كثيرًا من التشجيع عقب قرار حجابها، فقد ارتدت الحجاب عقب إعلانها الاعتزال بثلاثة أشهر، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الفنانة.
- داليا إبراهيم من مواليد 24 مارس عام 1974 بمدينة القاهرة.
- بدأت التمثيل في سن صغيرة، ووتخرجت فى كلية آداب قسم مسرح.
- اكتشفها الفنان محمد صبحي عندما انضمت لفرقة «بالعربي الفصيح»، وقدمت معه مسرحية «ماما أمريكا»، وعرفها الجمهور في مسلسل «عائلة ونيس».
- توالت مشاركتها في مسلسلات «الحسن البصري، حرس سلاح مع عزت العلايلي، و«أبيض × أبيض» مع ممدوح عبدالعليم، و«الليل وآخره» مع يحيى الفخراني، و«كناريا وشركاه» و«الدم والنار» مع فاروق الفيشاوي.
- قدمت عدة تجارب في السينما هي: «دعاء» و«قشر البندق» و«القتل اللذيذ» و«مبروك وبلبل» و«شباب رايح جاي» و«كلمني شكرًا».
- داليا إبراهيم من مواليد 24 مارس عام 1974 بمدينة القاهرة.
- بدأت التمثيل في سن صغيرة، ووتخرجت فى كلية آداب قسم مسرح.
- اكتشفها الفنان محمد صبحي عندما انضمت لفرقة «بالعربي الفصيح»، وقدمت معه مسرحية «ماما أمريكا»، وعرفها الجمهور في مسلسل «عائلة ونيس».
- توالت مشاركتها في مسلسلات «الحسن البصري، حرس سلاح مع عزت العلايلي، و«أبيض × أبيض» مع ممدوح عبدالعليم، و«الليل وآخره» مع يحيى الفخراني، و«كناريا وشركاه» و«الدم والنار» مع فاروق الفيشاوي.
- قدمت عدة تجارب في السينما هي: «دعاء» و«قشر البندق» و«القتل اللذيذ» و«مبروك وبلبل» و«شباب رايح جاي» و«كلمني شكرًا».