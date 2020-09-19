بعد ارتدائها الحجاب.. 5 معلومات مهمة عن الفنانة داليا ابراهيم

نالت الفنانة داليا ابراهيم كثيرًا من التشجيع عقب قرار حجابها، فقد ارتدت الحجاب عقب إعلانها الاعتزال بثلاثة أشهر، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الفنانة.- داليا إبراهيم من مواليد 24 مارس عام 1974 بمدينة القاهرة.- بدأت التمثيل في سن صغيرة، ووتخرجت فى كلية آداب قسم مسرح.- اكتشفها الفنان محمد صبحي عندما انضمت لفرقة «بالعربي الفصيح»، وقدمت معه مسرحية «ماما أمريكا»، وعرفها الجمهور في مسلسل «عائلة ونيس».- توالت مشاركتها في مسلسلات «الحسن البصري، حرس سلاح مع عزت العلايلي، و«أبيض × أبيض» مع ممدوح عبدالعليم، و«الليل وآخره» مع يحيى الفخراني، و«كناريا وشركاه» و«الدم والنار» مع فاروق الفيشاوي.- قدمت عدة تجارب في السينما هي: «دعاء» و«قشر البندق» و«القتل اللذيذ» و«مبروك وبلبل» و«شباب رايح جاي» و«كلمني شكرًا».