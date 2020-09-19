محافظ المنوفية يتابع إصلاح خط مياه فى شبين الكوم

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم، الانفجار المفاجئ بخط مياه 400 مللي "GRP" وقطر 16 بوصة بشارع صبري أبوعلم بحي غرب شبين الكوم، لمعاينة الموقع على الطبيعة، موجهًا بسرعة إصلاح خط المياه والسيطرة على التسريب ورد الشيء لأصله، حفاظًا على الصالح العام وتيسيرًا لحركة مرور السيارات بالطريق، مشددًا على ضرورة تواجد رئيس حي غرب شبين الكوم ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالموقع لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وفي ذات السياق، أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي الدفع بـ12 معدة من سيارات شفط مياه وجرارات كسح ولوادر للتعامل الفوري مع الحادث.

كما تفقد المحافظ مصنع تدوير المخلفات الصلبة بـ"أبوخريطة" بحي غرب شبين الكوم، لمتابعة أعمال ومراحل تشغيل المصنع، حيث تلاحظ تواجد كميات كبيرة من المخلفات وتراكمات القمامة، بالإضافة إلى عدم رفع نواتج عمليات الفرز بالمصنع، وعلى الفور أمر المحافظ بعقد اجتماع عاجل اليوم وبحضور رؤساء الأحياء ومدير إدارة البيئة بالمحافظة لمناقشة كل السلبيات والمعوقات ووضع الحلول المناسبة لتعظيم سبل الاستفادة من المصنع.

وخلال الجولة، تفقد أبوليمون أعمال تركيب البلدورات وتوسعة شارع سعد زغلول بحي شرق شبين الكوم، ووجه بضرورة نقل أعمدة الإنارة للاستفادة من أعمال التوسعة أو تحويلها لكابلات أرضية، بالإضافة لبحث إمكانية ازدواج الطريق، مشددًا على ضرورة الالتزام والانتهاء من الأعمال في المواعيد الزمنية المحددة.

وأكد محافظ المنوفية ضرورة متابعة كل المشروعات التي تتم على أرض الواقع ميدانيا، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بأهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز.