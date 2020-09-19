الزملوط يشهد أول تجربة «رى حديث» فى الخارجة

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، منطقة زراعات البستان بالخارجة والتي تبلغ مساحتها 200 فدان، والتي ينفذ بها أول تجربة تحويل من الري بالغمر إلى الري الحديث، وذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزارتي الزراعة والري والبنك الزراعي المصري لتطوير وتحديث نظم الري ببعض أراضي المحافظة، وذلك بتحويل مساحة 175 ألف فدان من الري بالغمر إلى الري الحديث.بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة وعدد من التنفيذيين المعنيين.ووجه الزملوط بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من تحويل جميع الأراضي الزراعية المؤجرة من صندوق استصلاح الأراضي، وذلك ترشيدا لاستهلاك المياه للحفاظ على مخزون المياه الجوفي بالمحافظة.كما وجه باستغلال الأراضي الفضاء غير المستغلة بحديقة حي البستان، وذلك للاستفادة منها بإقامة مشروعات خدمية تخدم أهالي الحي والأحياء المجاورة.