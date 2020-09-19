المؤبد لعاطل شرع فى قتل فلاح بالشرقية لخلافات

قضت محكمة جنايات الزقازيق اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي، حكمها بالسجن المؤبد، لعامل زراعي، لتعديه على فلاح أثناء تواجده بأرضه بفأس قاصدًا قتله.البداية حين وصل مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية بلاغ من "ح ع ح" 67 سنة فلاح مقيم عزبة البرنس، يفيد أنه أثناء تواجده بأرضه، فوجئ بـ"أ ش" مزارع، بالتعدى عليه بالضرب بفأس، على خلفية خلافات سابقى بينهما، مما أحدث له إصابات بالغة وكسور بالجمجمة.وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وأثبتت التحريات صحة الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته لمحكمة الجنايات والتي أصدرت قرارها المتقدم.