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السبت 19 سبتمبر 2020 الموافق 02 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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فى 6 سنوات.. أبرز إنجازات الدولة في التعليم لتأهيل الطلاب لسوق العمل (فيديو)
السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:57 م
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رصد فيديو جديد إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في قطاع التعليم على مدار الـ 6 سنوات الماضية.
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