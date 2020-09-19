حبس 6 عاطلين بحشيش وهيروين في الإسكندرية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من شن حملة مكبرة في الإسكندرية لمكافحة جرائم الاتجار وحيازة المواد المخدرة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.وأسفرت الحملة عن ضبط 6 عاطلين من تجار وحائزي المواد المخدرة بأنواعها، بمختلف دوائر أقسام الشرطة في الإسكندرية.وضبط بحوزة المتهمين 1.300 كيلوجرام من مخدر الحشيش، و150 جراما من مخدر الهيروين، وطبنجة صوت، وسلاح أبيض، و6 هواتف محمولة، ومبلغ مالي.وبمواجهة المتهمين اعترفوا في التحقيقات بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات، التي قررت التحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.