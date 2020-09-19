رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 سبتمبر 2020 الموافق 02 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عدد الإصابات بكورونا بتونس يتخطى لأول مرة الـ500 في يوم

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:06 م
كورونا بتونس
كورونا بتونس
وكالات
طباعة
أحصت وزارة الصحة التونسية 540 إصابة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، حسب آخر تحديث نشر اليوم السبت.

ولأول مرة يتخطى عدد الإصابات بالفيروس عتبة 500 في يوم واحد في وقت يتسارع فيه تفشي الفيروس في أغلب أنحاء البلاد.

ويتعلق هذا التحديث بالتحاليل التي أجريت يوم 16 من الشهر الجاري، ليصبح إجمالي عدد المصابين منذ بداية تفشي الوباء في مارس الماضي 9110، بالإضافة الى 138 حالة وفاة.

وحسب الوزارة، يرقد في مستشفيات البلاد 152 مصابا بالفيروس مقابل 54 حالة في غرف الانعاش و18 مريضا يخضع لجهاز التنفس الاصطناعي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زلزال يهز الإسكندرية والسواحل الشمالية

نص «إيميل» كارتيرون لنادي الزمالك لدفع الشرط الجزائي

لماذا يريد أردوغان السلام والحوار مع مصر الآن؟ (تحليل)

محمد الباز يكتب: «الجوجولو التركى».. كيف يعيش محمد ناصر بأموال النساء؟ (تسجيلات خاصة)

الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع موقف المستشفيات الجاري إنشاؤها

image description

صور حفل نوران أبو طالب بمسرح النافورة

image description

وفد «البيئة» يعاين محطة وسيطة بمنظومة المخلفات الصلبة فى أسيوط

image description

محافظة أسيوط تعلن عن دورات تدريبية مهنية لتأهيل الشباب لسوق العمل

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

الأكثر قراءة

المشدد 15 سنة لنجلى أحمد السبكى

ضبط متلبسًا.. منع حسن شاكوش من الغناء بالساحل الشمالي

أغلبية «عليا الوفد» توافق على المشاركة بـ«النواب» ضمن القائمة الوطنية

بعد السخرية.. محافظ المنوفية يأمر بإزالة مجسم الأهرامات بمدخل شبين

إنفوجراف

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

«طبعت أول رواية على دفتر إيصالات وفشلت في التمثيل».. اعترافات يوسف إدريس

«أحيانا أضطر للخروج عن حدود الأدب».. كواليس من حياة عبلة كامل

مقال عمره 33 عامًا يكشف ادعاءات أنيس منصور بخصوص «العقاد»

«كيد النسا».. سر مقلب أسمهان وتحية كاريوكا فى أحمد سالم لطلب الطلاق

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

تابع جميع المسلسلات.. تردد قناة اون دراما عبر نايل سات 2020

دراسة جديدة تؤكد دور النوم فى بناء المخ

العلماء يكتشفون سر النوم العميق

أطعمة تحسن النوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد سيد طنطاوى.. عالِم دين معتدل
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «4»
المزيد

الثقافة

بعد الإعفاء من ضريبة الملاهي.. مجهودات «الأوبرا» لمواجهة كورونا

مهرجان الشباب العربى للفن التشكيلى يكرم المتسابقين بمسابقة«ضى»

«المدائح النبوية في الشعر العربي» ببيت الست وسيلة

اليوم.. تطوير مراكز المعلومات ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى