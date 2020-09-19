عدد الإصابات بكورونا بتونس يتخطى لأول مرة الـ500 في يوم

أحصت وزارة الصحة التونسية 540 إصابة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد، حسب آخر تحديث نشر اليوم السبت.ولأول مرة يتخطى عدد الإصابات بالفيروس عتبة 500 في يوم واحد في وقت يتسارع فيه تفشي الفيروس في أغلب أنحاء البلاد.ويتعلق هذا التحديث بالتحاليل التي أجريت يوم 16 من الشهر الجاري، ليصبح إجمالي عدد المصابين منذ بداية تفشي الوباء في مارس الماضي 9110، بالإضافة الى 138 حالة وفاة.وحسب الوزارة، يرقد في مستشفيات البلاد 152 مصابا بالفيروس مقابل 54 حالة في غرف الانعاش و18 مريضا يخضع لجهاز التنفس الاصطناعي.