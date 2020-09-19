تطوير 3 مدارس و754 مليون جنيه لتنفيذ 11 مشروعًا بالشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه جارٍ تنفيذ مشروعات بكل القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 24 مليار و106 ملايين جنيه، منها 11 مشروعًا خدميًّا بمركز ومدينة ههيا بقطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي، الطرق، الصحة، التعليم، الشباب والرياضة) بتكلفة بلغت 24 مليارًا و754 مليونًا و840 ألف جنيه.وتابع غراب في بيان، أن هناك أيضًا 3 مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة مالية بلغت 530 مليونًا و700 ألف جنيه، شملت إنشاء محطة مياة فائقة الجودة بقرية العدوة لتعمل بطاقة 10 آلاف م3 اليوم بتكلفة مالية بلغت 60 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي قريتي العلاقمة والغنيمية، وإنشاء محطتي معالجة ورفع بتكلفة مالية 62 مليون جنية ومشروع صرف الصحي وخطوط طرد ومحطات رفع كفر دبوس لخدمة 9 قرى بمركز ومدينة ههيا بتكلفة 408 ملايين و700 ألف جنيه.وفي القطاع الصحي، أضاف المحافظ أنه جارٍ الانتهاء من أعمال إنشاء مستشفى كبد ههيا بتكلفة 130 مليون جنيه، للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى.وفي قطاع الطرق، أكد المحافظ أنه جارٍ استكمال أعمال رصف ورفع كفاءة طريق "أبوالأخضر، العلاقمة، المانسترلي"، القطاع الثاني بطول 7 كيلومترات وبتكلفة مالية 63 مليونًا و400 ألف جنيه، بالإضافة إلى إنشاء نفق أسفل السكة الحديد بمدينة ههيا بتكلفة 9 ملايين و500 ألف جنيه.ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية، أوضح محافظ الشرقية أنه جارٍ إنشاء 4 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بمركز ومدينة ههيا بتكلفة مالية بلغت 20 مليونًا و800 ألف جنيه شملت إنشاء جديد لمدرسة المهدية الثانوية لإضافة 12 فصلًا دراسيًّا وبتكلفة 6 ملايين و300 ألف جنيه، وإحلال جزئي لمدرسة الحرية للتعليم الأساسي لإضافة 12 فصلًا جديدًا وبتكلفة 4 ملايين و300 ألف جنيه.وشملت أعمال توسعة مدرسة أولاد عطية الشرقي للتعليم الأساسي لإضافة 14 فصلًا، وبتكلفة 4 ملايين و600 ألف جنيه، وإحلال كلي لمدرسة عبداللطيف عبدالجليل للتعليم الأساسي، لإضافة 11 فصلًا دراسيًّا وبتكلفة 5 ملايين و600 ألف جنيه.وللارتقاء بقطاع الشباب، أكد محافظ الشرقية أنه جارٍ تطوير مركز شباب السكاكرة بمركز ومدينة ههيا بتكلفة 466 ألف جنيه.وأوضح محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من تطوير 3 مدارس ثانوي عام وفني بمركز ومدينة ههيا بتكلفة 22 مليون و300 ألف جنيه، وشملت إحلال جزئي لمدرسة ههيا الصناعية بنات لتطوير 25 فصلًا دراسيًّا وبتكلفة 11 مليونًا و100 ألف جنيه، وإحلال جزئي لمدرسة الزهراء الثانوية بنات لتطوير 11 فصلًا دراسيًّا وبتكلفة 4 ملايين و500 ألف جنيه، كذلك الانتهاء من أعمال توسعة 20 فصلًا دراسيًّا بمدرسة الزرزمون الثانوية بتكلفة 6 ملايين و700 ألف جنيه.