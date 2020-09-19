سامى مغاورى: أتمنى ألا تنتهى عروض «علاء الدين»

أعرب الفنان سامي مغاوري عن سعادته وفخره الشديد بالمشاركة في العرض المسرحي "علاء الدين" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد عز.وقال "سامي" لـ"الدستور" إنه مستمتع بأجواء كواليس العرض المسرحي الذي حقق نجاحا كبيرا فور عرضه على خشبة مسرح كايرو شو بقيادة المخرج مجدي الهواري، لافتًا أنها كانت مليئة بروح التعاون والمرح والضحك، مما يجعله لا يشعر بالتعب رغم ثقل حجة القبعة التي يرتديها بسبب تجسيده دور الملك والد الأميرة "ياسمين" تارا عماد.وعن احتمالية وقف عرض المسرحية نظرًا لانتهاء الموسم وانشغال أبطاله بأعمالهم الفنية الأخرى، أكد سامي مغاوري أنه يتمنى ألا تنتهي أبدًا عروض "علاء الدين"، ويستمر عرضها على خشبة مسرح كايرو شو للأبد، خاصة أن فريق العمل يتحلى بالأخلاق العالية وحب الخير فيما بينهم وخفة الظل مما جعل المسرحية تحقق هذا النجاح الكبير.