رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 سبتمبر 2020 الموافق 02 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ترشيح حنان مطاوع لجائزة أفضل ممثلة فى إفريقيا عن فيلم «قابل للكسر»

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:59 م
حنان مطاوع
حنان مطاوع
دعاء عبد المقصود
طباعة
أعلنت أكاديمية سوتيجي Sotigui عن ترشيح الفنانة المصرية حنان مطاوع عن دورها في فيلم "قابل للكسر" للمخرج أحمد رشوان عن جائزة أفضل ممثلة في إفريقيا، وذلك في إطار الدورة الخامسة لجوائزها السنوية بالتعاون مع مهرجان "فيسباكو" ببوركينا فاسو، وهو من أقدم مهرجانات السينما الإفريقية.

علمًا بأن حفل توزيع الجوائز سيقام يوم السبت 14 نوفمبر، وسوف يتم التصويت بين 30 سينمائيا من أعضاء الأكاديمية وهم من السينمائيين والأكاديميين المنتمين لـ10 كليات فنية وإعلامية متخصصة، والتصويت متاح للجمهور أيضًا على موقع الأكاديمية على الإنترنت لمدة شهر.

وأعلن رشوان عن سعادته باختيار حنان للترشح لهذه الجائزة المهمة، متمنيا لها الفوز لأنها ممثلة قديرة أثبتت عبر سنوات قليلة موهبتها وقدرتها كممثلة متنوعة الأدوار. وأن دورها في فيلم "قابل للكسر" كان بمثابة تحدٍ لها كممثلة واستطاعت أن تقهر هذا التحدي بفهمها العميق للدور وقدرتها الرفيعة على الأداء الدقيق لتفاصيل الشخصية.

وأعربت حنان مطاوع عن سعادتها بهذا الترشيح، وقالت من خلال صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "فرحانة جدا بالخبر ده ويا رب يتم على خير ونفسي الفيلم يحقق نجاح في جولته في المهرجانات ولما ينزل سينما عشان مخرجه ومنتجه الصديق المجتهد جداااا المخلص احمد رشوان، وشريكه في الإنتاج والتمثيل خالد خطاب.. وطبعا كل زملائي في الفيلم، الف حمد وشكر لله".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«عملوها فى البرازيل».. حقيقة خدعة عملية الفرخة

محمد الباز يكتب: «الجوجولو التركى».. كيف يعيش محمد ناصر بأموال النساء؟ (تسجيلات خاصة)

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

لعنة كارتيرون.. أسوان يهزم الزمالك لأول مرة في تاريخه ويمنح الأهلي الدوري

الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع موقف المستشفيات الجاري إنشاؤها

image description

صور حفل نوران أبو طالب بمسرح النافورة

image description

وفد «البيئة» يعاين محطة وسيطة بمنظومة المخلفات الصلبة فى أسيوط

image description

محافظة أسيوط تعلن عن دورات تدريبية مهنية لتأهيل الشباب لسوق العمل

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

الأكثر قراءة

المشدد 15 سنة لنجلى أحمد السبكى

ضبط متلبسًا.. منع حسن شاكوش من الغناء بالساحل الشمالي

أغلبية «عليا الوفد» توافق على المشاركة بـ«النواب» ضمن القائمة الوطنية

بعد السخرية.. محافظ المنوفية يأمر بإزالة مجسم الأهرامات بمدخل شبين

إنفوجراف

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

«طبعت أول رواية على دفتر إيصالات وفشلت في التمثيل».. اعترافات يوسف إدريس

«أحيانا أضطر للخروج عن حدود الأدب».. كواليس من حياة عبلة كامل

مقال عمره 33 عامًا يكشف ادعاءات أنيس منصور بخصوص «العقاد»

«كيد النسا».. سر مقلب أسمهان وتحية كاريوكا فى أحمد سالم لطلب الطلاق

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

تابع جميع المسلسلات.. تردد قناة اون دراما عبر نايل سات 2020

دراسة جديدة تؤكد دور النوم فى بناء المخ

العلماء يكتشفون سر النوم العميق

أطعمة تحسن النوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد سيد طنطاوى.. عالِم دين معتدل
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «4»
المزيد

الثقافة

بعد الإعفاء من ضريبة الملاهي.. مجهودات «الأوبرا» لمواجهة كورونا

مهرجان الشباب العربى للفن التشكيلى يكرم المتسابقين بمسابقة«ضى»

«المدائح النبوية في الشعر العربي» ببيت الست وسيلة

اليوم.. تطوير مراكز المعلومات ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى