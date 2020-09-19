ترشيح حنان مطاوع لجائزة أفضل ممثلة فى إفريقيا عن فيلم «قابل للكسر»

أعلنت أكاديمية سوتيجي Sotigui عن ترشيح الفنانة المصرية حنان مطاوع عن دورها في فيلم "قابل للكسر" للمخرج أحمد رشوان عن جائزة أفضل ممثلة في إفريقيا، وذلك في إطار الدورة الخامسة لجوائزها السنوية بالتعاون مع مهرجان "فيسباكو" ببوركينا فاسو، وهو من أقدم مهرجانات السينما الإفريقية.علمًا بأن حفل توزيع الجوائز سيقام يوم السبت 14 نوفمبر، وسوف يتم التصويت بين 30 سينمائيا من أعضاء الأكاديمية وهم من السينمائيين والأكاديميين المنتمين لـ10 كليات فنية وإعلامية متخصصة، والتصويت متاح للجمهور أيضًا على موقع الأكاديمية على الإنترنت لمدة شهر.وأعلن رشوان عن سعادته باختيار حنان للترشح لهذه الجائزة المهمة، متمنيا لها الفوز لأنها ممثلة قديرة أثبتت عبر سنوات قليلة موهبتها وقدرتها كممثلة متنوعة الأدوار. وأن دورها في فيلم "قابل للكسر" كان بمثابة تحدٍ لها كممثلة واستطاعت أن تقهر هذا التحدي بفهمها العميق للدور وقدرتها الرفيعة على الأداء الدقيق لتفاصيل الشخصية.وأعربت حنان مطاوع عن سعادتها بهذا الترشيح، وقالت من خلال صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "فرحانة جدا بالخبر ده ويا رب يتم على خير ونفسي الفيلم يحقق نجاح في جولته في المهرجانات ولما ينزل سينما عشان مخرجه ومنتجه الصديق المجتهد جداااا المخلص احمد رشوان، وشريكه في الإنتاج والتمثيل خالد خطاب.. وطبعا كل زملائي في الفيلم، الف حمد وشكر لله".