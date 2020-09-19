النواب الأمريكي يرسل خطابًا للرئيس الأفغاني لحماية النساء

أرسلت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي خطابا للرئيس الأفغاني، أشرف غني، تعبّر فيه عن مخاوفها بشأن سلامة النساء الأفغانيات.وجاء في الخطاب الموجّه للرئيس الأفغاني، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبدالله عبدالله- والذي نقلته وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية اليوم السبت- أن العنف الموجه ضد النساء الأفغانيات البارزات والأمهات والبنات والأخوات لا يزال متواصلا، وأنه لا بد من إيقاف هذه الوحشية.وذكر الخطاب أيضا أن وجود النساء في فريق مفاوضات الحكومة الأفغانية في محادثات السلام هو أمر إيجابي، ولكن يجب أيضا الاعتراف بأن المرأة يمكنها أن تلعب دورا هاما في مستقبل أفغانستان.يذكر أن السفارة الأمريكية في كابول كانت قد أصدرت تحذيرا في 17 سبتمبر الجاري، تقول فيه إن الجماعات المسلحة تخطط لضرب "مجموعة متنوعة من الأهداف النسائية" في أفغانستان، حسبما ذكرت تقارير.