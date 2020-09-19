كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر الرابط الإلكتروني
السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:58 م
حسين العمدةطباعة
تحقق القيادة السياسية إنجاز جديد بإضافة مواليد جدد على البطاقات التموينية، وذلك بهدف رفع العبء على المواطنين المستحقين للدعم والفئات الأكثر احتياجًا، حيث أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحى أنه سيتم إضافة حوالى مليون مولود جديد على بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجًا بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويكلف الدولة إضافة مليون مولود حوالى 1.6 مليار جنيه.
وأكد وزير التموين أنه يوجد طلبات مقدمة لإضافة ما يتراوح بين 6 إلى 7 ملايين مولود جديد على البطاقات التموينية، لكن الموازنة العامة للدولة لا يمكنها تحمل هذا العدد خلال الفترة الحالية فى ظل أزمة فيروس كورونا، وطالب الوزير المواطنين بسرعة تحديث بطاقات التموين لإضافة المولودين وحذف المتوفون أو المتزوجون، حرصًا على توصيل الدعم للمصريين المستحقين.
وهناك طريقتين لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، الأولى تحديث بطاقة التموين عن طريق موقع "دعم مصر"، والثانية تتم عبر مكتب التموين التابع له المواطن.
ويوفر موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الخدمات الأخرى مثل استخراج بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية أو نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى، كما يوفر إمكانية تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري، وإعادة إرسال الرقم السري، كما يقدم الموقع خدمة إصدار جديد.
وأكد وزير التموين أنه يوجد طلبات مقدمة لإضافة ما يتراوح بين 6 إلى 7 ملايين مولود جديد على البطاقات التموينية، لكن الموازنة العامة للدولة لا يمكنها تحمل هذا العدد خلال الفترة الحالية فى ظل أزمة فيروس كورونا، وطالب الوزير المواطنين بسرعة تحديث بطاقات التموين لإضافة المولودين وحذف المتوفون أو المتزوجون، حرصًا على توصيل الدعم للمصريين المستحقين.
إضافة المواليد لبطاقة التموين 2020ويمكن للمواطن إضافة مواليد لبطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر الإلكترونى التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وهو https:tamwin.com.eg ، ويقوم المواطن باختيار المحافظة وتسجيل رقم البطاقة التموينية، وتحديد الإدارة التموينية ومكتب التموين التابع لها المواطن، واسم مقدم السلعة التموينية، والمكان الذي يتم صرف المقررات التموينية منه، وتسجيل البيانات بشكل صحيح، والضغط على إرسال.
وهناك طريقتين لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، الأولى تحديث بطاقة التموين عن طريق موقع "دعم مصر"، والثانية تتم عبر مكتب التموين التابع له المواطن.
طريقة تسجيل رقم التليفون على موقع دعم مصركما يمكن للمواطن المصرى صاحب البطاقة التموينية تسجيل أرقام المحمول من خلال موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين، ويشترط أن يكون الرقم مسجل بإسم صاحب البطاقة حتى يتمتع بكافة الخدمات الالكترونية، ولا تشترط الوزارة تسجيل أرقام الهواتف المحمولة على موقع دعم مصر للحصول على الدعم إلا أن تسجيل الرقم يمنح صاحب البطاقة التموينية فرصة الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال الموقع الالكتروني.
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ويوفر موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الخدمات الأخرى مثل استخراج بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية أو نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى، كما يوفر إمكانية تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري، وإعادة إرسال الرقم السري، كما يقدم الموقع خدمة إصدار جديد.