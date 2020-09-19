كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر الرابط الإلكتروني

ويوفر موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الخدمات الأخرى مثل استخراج بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية أو نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى، كما يوفر إمكانية تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري، وإعادة إرسال الرقم السري، كما يقدم الموقع خدمة إصدار جديد.