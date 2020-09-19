رجل ونجله يعذبان شابًا بالأسلحة البيضاء في المعصرة (صور)

شهدت منطقة المعصرة بحلوان مشاجرة بشعة، قام خلالها رجل ونجله بالتعدي على شاب أعزل باستخدام الأسلحة البيضاء أمام المارة وترويع المواطنين ومنعهم من التدخل لفض المشاجرة، وذلك نتيجة خلاف سابق منذ 10 سنوات.وأثناء تواجد المجني عليه أحمد يسري في أحد الشوارع بمنطقة المعصرة، بجنوب القاهرة، مع أحد أصدقائه، فوجئ بشخص اسمه عصام ياسين ممسكا بساطور ونجله أمير بحوزته "كزلك" وقاما بالتعدي عليه بضربات تؤدي للقتل أمام المارة، وهددوا الأهالي بعدم التدخل لإنقاذ المجني عليه حتى لا يتعرضوا للأذى، وبعد أن انتهيا من ضربه رفضا أن يتركاه وقاما بإمساكه بطريقة معينة رافضين أن يتركاه، حتى تكاثر الأهالي.. إلا أنهما تركاه بعد أن اعتقدا بوفاته ولاذا بالفرار.وقد تم نقل المجني عليه أحمد يسري حافظ، ٣٢ سنة، إلى أحد مستشفيات جامعة القاهرة نظرا لسوء حالته، وتم توقيع الكشف الطبي عليه، والذي أفاد بوجود شرخ بالجمجمة ويحتاج للعلاج التحفظي والمتابعة.كما تبين وجود جرح قطعي بجبهة الرأس وفروة الرأس طوله حوالي ١٥ سنتيمترا، وآخر ٥ سنتيمترات، وآخر بفروة الرأس من الخلف طوله حوالي ٧ سنتيمترات، وآخر ٥ سنتيمترات.وتم إجراء كافة الإسعافات اللازمة.