رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 سبتمبر 2020 الموافق 02 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

رجل ونجله يعذبان شابًا بالأسلحة البيضاء في المعصرة (صور)

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:54 م
المجني عليه أحمد
المجني عليه أحمد يسري
عمرو المزيدي
طباعة
شهدت منطقة المعصرة بحلوان مشاجرة بشعة، قام خلالها رجل ونجله بالتعدي على شاب أعزل باستخدام الأسلحة البيضاء أمام المارة وترويع المواطنين ومنعهم من التدخل لفض المشاجرة، وذلك نتيجة خلاف سابق منذ 10 سنوات.

وأثناء تواجد المجني عليه أحمد يسري في أحد الشوارع بمنطقة المعصرة، بجنوب القاهرة، مع أحد أصدقائه، فوجئ بشخص اسمه عصام ياسين ممسكا بساطور ونجله أمير بحوزته "كزلك" وقاما بالتعدي عليه بضربات تؤدي للقتل أمام المارة، وهددوا الأهالي بعدم التدخل لإنقاذ المجني عليه حتى لا يتعرضوا للأذى، وبعد أن انتهيا من ضربه رفضا أن يتركاه وقاما بإمساكه بطريقة معينة رافضين أن يتركاه، حتى تكاثر الأهالي.. إلا أنهما تركاه بعد أن اعتقدا بوفاته ولاذا بالفرار.

وقد تم نقل المجني عليه أحمد يسري حافظ، ٣٢ سنة، إلى أحد مستشفيات جامعة القاهرة نظرا لسوء حالته، وتم توقيع الكشف الطبي عليه، والذي أفاد بوجود شرخ بالجمجمة ويحتاج للعلاج التحفظي والمتابعة.

كما تبين وجود جرح قطعي بجبهة الرأس وفروة الرأس طوله حوالي ١٥ سنتيمترا، وآخر ٥ سنتيمترات، وآخر بفروة الرأس من الخلف طوله حوالي ٧ سنتيمترات، وآخر ٥ سنتيمترات.

وتم إجراء كافة الإسعافات اللازمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد السخرية.. محافظ المنوفية يأمر بإزالة مجسم الأهرامات بمدخل شبين

«عملوها فى البرازيل».. حقيقة خدعة عملية الفرخة

ضبط متلبسًا.. منع حسن شاكوش من الغناء بالساحل الشمالي

مديرة أعمال الهارب محمد علي تفضحه: «بيشرب خمور بـ40 ألف جنيه» (فيديو)

الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع موقف المستشفيات الجاري إنشاؤها

image description

صور حفل نوران أبو طالب بمسرح النافورة

image description

وفد «البيئة» يعاين محطة وسيطة بمنظومة المخلفات الصلبة فى أسيوط

image description

محافظة أسيوط تعلن عن دورات تدريبية مهنية لتأهيل الشباب لسوق العمل

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

الأكثر قراءة

المشدد 15 سنة لنجلى أحمد السبكى

ضبط متلبسًا.. منع حسن شاكوش من الغناء بالساحل الشمالي

أغلبية «عليا الوفد» توافق على المشاركة بـ«النواب» ضمن القائمة الوطنية

بعد السخرية.. محافظ المنوفية يأمر بإزالة مجسم الأهرامات بمدخل شبين

إنفوجراف

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

«طبعت أول رواية على دفتر إيصالات وفشلت في التمثيل».. اعترافات يوسف إدريس

«أحيانا أضطر للخروج عن حدود الأدب».. كواليس من حياة عبلة كامل

مقال عمره 33 عامًا يكشف ادعاءات أنيس منصور بخصوص «العقاد»

«كيد النسا».. سر مقلب أسمهان وتحية كاريوكا فى أحمد سالم لطلب الطلاق

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

تابع جميع المسلسلات.. تردد قناة اون دراما عبر نايل سات 2020

دراسة جديدة تؤكد دور النوم فى بناء المخ

العلماء يكتشفون سر النوم العميق

أطعمة تحسن النوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد سيد طنطاوى.. عالِم دين معتدل
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «4»
المزيد

الثقافة

بعد الإعفاء من ضريبة الملاهي.. مجهودات «الأوبرا» لمواجهة كورونا

مهرجان الشباب العربى للفن التشكيلى يكرم المتسابقين بمسابقة«ضى»

«المدائح النبوية في الشعر العربي» ببيت الست وسيلة

اليوم.. تطوير مراكز المعلومات ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى