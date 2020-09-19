أحدها «السجن المؤبد».. ضبط هارب من تنفيذ 3 أحكام قضائية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامى هارب من تنفيذ 3 أحكام قضائية من بينها حكم بالسجن المؤبد بمحل اختبائه بمنطقة السلام بالقاهرة.أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية اختباء (أحد العناصر الإجرامية - مُقيم بناحية الريشات بدائرة مركز بلبيس بالشرقية، محكوم عليه فى 3 قضايا "سلاح وذخيرة - سرقة بالإكراه " من بينهم حكم بالسجن المؤبد).. بشقة كائنة بدائرة قسم أول السلام بالقاهرة.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أسفرت عن ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكى بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة أول السـلام، وبحوزته (بندقية آلية وبخزينتها عدد من الطلقات).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.