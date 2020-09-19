«وزيرات و15% من البرلمان».. كيف أنصف الرئيس السيسي المرأة المصرية؟

- 8 وزيرات

- مبادرة صحة المراة

حظيت المرأة المصرية باهتمام كبير منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم، في كافة النواحي سواء في المناصب القيادية أو في الحياة السياسية أو على مستوى الدعم المعنوي من خلال المبادرات التي تستهدف الحفاظ على صحة المرأة المصرية.فحصدن حقائب وزارية عديدة في التشكيل الوزاري، حتى وصل عدد الوزيرات في مصر إلى 8 وزيرات، وهو أعلى عدد لمشاركة المرأة في الحكومة المصرية بنسبة وصلت إلى 25%، وكذلك حضرن في مجلس النواب، واحتللن موقع "نائبات المحافظين"، حيث شاركت في الحياة السياسية بشكل كبير.- 15% من أعضاء البرلمان.. سيداتحصلت المرأة على زيادة نسبة التمثيل في البرلمان المصري من 2% في عام 2013 إلى 15% في عام 2018 وبذلك مثلت المرأة أعلى تمثيل على الإطلاق في البرلمان المصري، فضلا عن تعيين 5 سيدات مديرات لعدد من النيابات الإدارية من بينهن امرأة في الصعيد لأول مرة في مصر، وجرى تعيين 26 قاضية جديدة في محاكم الدرجة الأولى أو 66 قاضية في المحاكم المصرية.وفيما يخص المبادرات أطلق الرئيس مبادرة "صحة المرأة المصرية" والتي تستهدف الكشف وتقديم التوعية بالمجان لما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية، وتشمل التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.