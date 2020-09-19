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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 6 قضايا تهريب قيمتها 2.5 مليون جنيه

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:47 م
الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية
مريم جبل و عمرو المزيدي
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: عن ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها، أمتعة شخصية وأدوات ومعدات رياضية – قطع غيار ماكينات جديدة، بلغت القيمة والتعويض المالي فيها قرابة 2.5 مليون جنيه.

وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

وفي مجال الأمن العام تم ضبط (31) قضية أبرزها (مزاولة مهنة دون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفة صيد، دخول دائرة جمركية دون تصريح، مخالفات سائقين، مخالفات مسطح مائي، عدم ارتداء كمامة – تلوث).

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (767) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (168) حكم قضائى متنوع، في مجال الأمن الاجتماعي في مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارية مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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