أثارت رعب الأهالي.. «القرود» تغزو قنا (صور)

وقد تلقت غرفة عمليات الديوان العام لمحافظة قنا بلاغات وشكاوى من الأهالي في عدة قرى تفيد بظهور قرود بداخلها، وفقًا لتصريحات المهندس أشرف رفعت، نائب رئيس مركز أبوتشت، الذي أكد أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لكشف حقيقة وأسباب ظهور تلك القرود.

«غزت» القرود عدة قرى ونجوع بمدن ومراكز محافظة قنا، وظهرت بشكل كبير بالقرب من الأراضي الزراعية، دون معرفة مكان ظهورها بالتحديد أو من أين خرجت.وقال علي السيد، موظف بقرية «العمرة» في قنا، إن العديد من المواطنين شاهدوا عدة قرود بالقرب من الأشجار والمنازل في القرية التابعة لمركز أبوتشت قبل أيام، وصوروها بهواتفهم عقب مشاهدتها.وأضاف السيد، لـ«الدستور»، أن القرود لم تنتشر في قرية «العمرة» فقط، إنما «غزت» عدة قرى ونجوع ومناطق مختلفة منذ أيام قليلة، ما أثار مخاوف الأهالي.شعبان عبدالحميد، طالب، ومقيم بمركز فرشوط شمالي قنا، أكد أيضًا ظهور القرود في عدة مناطق زراعية وأعلى أسطح منازل في قرية الكوم الأحمر التابعة لمركزه.