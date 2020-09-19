مصرع طفل برصاص فصائل الأغا فى عفرين السورية

لقى طفل سورى مصرعه جراء إطلاق نار عشوائي لأسباب غير معروفة، داخل مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، شمال غرب حلب.وأفاد المرصد السورى لحقوق الانسان بأن عنصرا ينتمي لفصيل الفرقة التاسعة، الموالية لتركيا، أشهر سلاحه وأطلق النار بشكل عشوائي في شارع الڤيلات داخل المدينة، لتستقر إحدى الرصاصات بجسد الطفل وترديه قتيلا.وفى ظل الانتهاكات المستمرة من قبل الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة، اعتقل مسلحون من فصيل أحرار الشرقية، الموالي لأنقرة، مواطنة بعد مداهمة منزلها الواقع في قرية قاسم في ناحية راجو بريف عفرين شمال غرب حلب، ومن ثم اقتادوها إلى جهة مجهولة دون معرفة أسباب اعتقالها.وفى السياق ذاته، اعتقل مسلحو فصيل السطان مراد مواطنا من سكان بلدة جنديرس، وذلك بعد مداهمة منزله، دون معرفة أسباب الاعتقال أيضا.