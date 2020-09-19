رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال الآن بالرقم القومي





وشدد المديري على ضرورة توجه ولي الأمر فيقوم ولى الأمر لطباعة الاستمارة، ثم يتوجه للمدرسة المقبول فيها الطفل لتقديم الأوراق المطلوبة في موعد أقصاه ٤٨ ساعة لإتمام عملية القبول وتسليم الملف.يذكر ان المديرية أعلنت النتيجة مساء الخميس الماضي، على مستوى ال 32 إدارة تعليمية.