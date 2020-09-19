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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال الآن بالرقم القومي

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:46 م
رياض الأطفال
رياض الأطفال
نورهان عبدالرحمن
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يستطيع أولياء أمور طلاب رياض الأطفال المتقدمين للالتحاق بالمدارس الرسمية لغات بمحافظة القاهرة، الحصول الآن على نتيجة قبول الطلاب بالمرحلة الأولى للالتحاق بالعام الدراسي الجديد 2020-2021.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لرياض الأطفال بالرقم القومي على هذا الرابط من هنا

وأكدت المديرية أن من يتم قبوله في التنسيق ستظهر له رسالة بدفع ١٠٠ جنيه بخدمة فوري لتفعيل الطلب، ثم يقوم ولي الأمر بالاستعلام مرة آخرى بالرقم القومي وسيظهر اسم المدرسة التي تم القبول فيها.

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وشدد المديري على ضرورة توجه ولي الأمر فيقوم ولى الأمر لطباعة الاستمارة، ثم يتوجه للمدرسة المقبول فيها الطفل لتقديم الأوراق المطلوبة في موعد أقصاه ٤٨ ساعة لإتمام عملية القبول وتسليم الملف.

يذكر ان المديرية أعلنت النتيجة مساء الخميس الماضي، على مستوى ال 32 إدارة تعليمية.

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