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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسجيل أعلى إصابات يومية جديدة بكورونا منذ نهاية أبريل بألمانيا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:40 ص
كورونا بألمانيا
كورونا بألمانيا
وكالات
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تجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا الألفين مجددا، لتسجل البلاد بذلك أعلى عدد منذ نهاية أبريل الماضي.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم السبت، أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجليها في غضون يوم واحد بلغت 2297 إصابة، وذلك استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبلغت ذروة الإصابات الجديدة المسجلة يوميا أكثر من 6 آلاف في نهاية مارس ومطلع أبريل، ثم بدأ العدد في التراجع تدريجيا حتى يوليو الماضي، وفي أغسطس الماضي كان عدد الحالات أكثر بقليل من ألفي حالة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة يتوقف أيضا على عدد الأفراد الذين خضعوا لاختبارات الكشف عن كورونا.

وحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 270 ألفا و70 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 9384 حالة، بزيادة قدرها 6 حالات مقارنة بأمس الجمعة، وبلغ عدد المتعافين نحو 239 ألفا و800 حالة.

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