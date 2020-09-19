سجل تكليفات اللجان المدرسية بالعام الدراسى الجديد

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سجل التكليفات اللجان المدرسية داخل كل مدرسة، على أن يتولى مدير المدرسة توزيع المهام بين المدرسين.وحصل "الدستور" على نسخة من السجل، قبل إرساله لمديريات التربية والتعليم غدا الأحد 20 سبتمبر، وفقا لتصريحات الدكتور طارق شوقي، وتوزيعها على الإدارة التعليمية والمدارس.يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قررت بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021 يوم 17 أكتوبر المقبل من خلال الاعتماد على التعليم المختلط الذي يدمج بين التعلم بالمدرسة والتعلم عن بعد من خلال المنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية، وذلك استمرار مكافحة انتشار فيروس كوفيد-19 المعروف إعلاميا باسم كورونا المستجد؛ وحفاظا على سلامة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية بجميع أنحاء الجمهورية.