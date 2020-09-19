رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 سبتمبر 2020 الموافق 02 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

استحداث 65 برنامج بكالوريوس وليسانس ساعات معتمدة بجامعة القاهرة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:16 ص
محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت
إسراء جمال
طباعة
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استحداث الجامعة أكثر من 323 برنامج دراسي مميز وفق متطلبات سوق العمل؛ وذلك في إطار التحول لجامعة من الجيل الثالث وتطوير العملية التعليمية بالجامعة ومواكبة أحدث نظم التعليم التي تقوم على المنافسة مع البرامج المناظرة لها بالجامعات المحلية والدولية.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، أنه تم استحداث 65 برنامج بكالوريوس وليسانس في عدد من الكليات بنظام الساعات المعتمدة، واستحداث 25 برنامج بكالوريوس وليسانس في عدد من الكليات بنظام التعليم الإلكتروني المدمج، واستحداث 150 برنامجا بمرحلة الدراسات العليا الجديدة بنظام الساعات المعتمدة والتعليم المدمج والنظام الأوروبي.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة لديها رغبة للتوسع في برامج تخصصات البيانات الضخمة والريبورتات والبلوك تشين، وغيرها من تخصصات وظائف المستقبل، مشيرًا إلى أنه تم استحداث هذا العام برنامج علوم الغابات باللغة الإنجليزية بكلية الزراعة، وبرامج طب ورعاية الأحياء المائية، وطب وجراحة الفصيلة الخيلية، وبرنامج التكنولوجيا الحيوية التطبيقية، وبرنامج سلامة وجودة الأغذية، وبرنامج طب ورعاية الدواجن بكلية الطب البيطري. كما تم استحداث برنامج تخطيط وتصميم المدن الخضراء بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني، وبرنامج الشبكات والأمن السيبراني، وبرنامج علوم البيانات في نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة حرصت على استحداث وتطوير العديد من اللوائح والبرامج الدراسية وإدخال نظام التعليم الإلكتروني المدمج لأول مرة في الجامعة، حيث تم استحداث برامج جديدة بأنظمة الساعات المعتمدة والتعليم الإلكتروني المدمج مع وضع معايير واضحة وشفافة، لاستقطاب الطلاب المصريين والوافدين وإتاحة المزيد من التوافق مع الأنظمة التعليمية المتطورة.

وأضاف، أنه تم إجراء تعديل وإضافة وتغيير لمسميات بعض البرامج والمقررات الدراسية والبرامج التدريبية والاختيارية بما يهدف إلى بناء شخصية الطالب وإتاحة حرية الاختيار ومواكبة خطط الدولة واحتياجات المجتمع وفتح آفاق لأسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه خلال عام 2019 تم إنشاء كليات وبرامج لوظائف المستقبل، مثل أول كلية لعلوم النانو تكنولوجي في الشرق الأوسط، وأول بكالوريوس للذكاء الاصطناعي، وتطوير كليات الدراسات الأفريقية، والدراسات الإحصائية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وإدخال نظام التعليم المدمج لأول مرة في مصر، وتطبيق نظام بولونيا في الحراك الطلابي، وزيادة حراك أعضاء هيئة التدريس إقليميًا ودوليًا، بالإضافة إلى تجديد طرق واستراتيجيات التعلم والتفكير للطلاب، وإطلاق مقرري التفكير النقدي وريادة الأعمال ورقيًا وإلكترونيًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، ووضع امتحان "بورد مصري"، فضلًا عن تطبيق امتحانات الكتاب المفتوح لأول مرة، وتطوير المناهج الدراسية بكلية الطب، وتطوير نظم التقويم والامتحانات وفق نظام الامتحانات الموضوعية.

موضوعات متعلقة

بعد السخرية.. محافظ المنوفية يأمر بإزالة مجسم الأهرامات بمدخل شبين

يعيش على «عرق السيدات».. محمد الباز يفضح «الأهطل الأكبر» محمد ناصر

أكادذيب الإخوان حول أكبر حقل غاز مصرى بالشرق الأوسط

لعنة كارتيرون.. أسوان يهزم الزمالك لأول مرة في تاريخه ويمنح الأهلي الدوري

الصور

image description

صور حفل نوران أبو طالب بمسرح النافورة

image description

وفد «البيئة» يعاين محطة وسيطة بمنظومة المخلفات الصلبة فى أسيوط

image description

محافظة أسيوط تعلن عن دورات تدريبية مهنية لتأهيل الشباب لسوق العمل

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

الأكثر قراءة

ضبط متلبسًا.. منع حسن شاكوش من الغناء بالساحل الشمالي

لماذا يريد أردوغان السلام والحوار مع مصر الآن؟ (تحليل)

أغلبية «عليا الوفد» توافق على المشاركة بـ«النواب» ضمن القائمة الوطنية

بعد السخرية.. محافظ المنوفية يأمر بإزالة مجسم الأهرامات بمدخل شبين

إنفوجراف

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

«طبعت أول رواية على دفتر إيصالات وفشلت في التمثيل».. اعترافات يوسف إدريس

«أحيانا أضطر للخروج عن حدود الأدب».. كواليس من حياة عبلة كامل

مقال عمره 33 عامًا يكشف ادعاءات أنيس منصور بخصوص «العقاد»

«كيد النسا».. سر مقلب أسمهان وتحية كاريوكا فى أحمد سالم لطلب الطلاق

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

دراسة جديدة تؤكد دور النوم فى بناء المخ

العلماء يكتشفون سر النوم العميق

أطعمة تحسن النوم

ديوكوفيتش: ألف مشجع فى مدرجات روما أفضل من لا شىء

مقالات الرأي
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد سيد طنطاوى.. عالِم دين معتدل
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «4»
المزيد

الثقافة

«المدائح النبوية في الشعر العربي» ببيت الست وسيلة

اليوم.. تطوير مراكز المعلومات ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى

أسماء هاشم تنتظر «عجوز تفك ضفائرها» عن دار النسيم

أمسية شعرية وندوة حول الموسيقى فى حياتنا بـ«الأعلى للثقافة»