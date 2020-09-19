مصرع شخص وإصابة 3 في حادث تصادم بالبحيرة

لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 3 آخرين، صباح اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل، موتوسيكل، أمام عزبة الجبل -طريق فرهاش - حوش عيسى بمحافظة البحيرة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد بوقوع حادث تصادم، سيارة نصف نقل، موتوسيكل، أمام عزبة الجبل -طريق فرهاش، وأسفر عن إصابة "عزيزة غيث سعيد حميدة "٣٠ سنة،"دينا صابر شعبان العبد" ١٤ سنة، "دنيا صابر شعبان العبد" ٥ سنوات، "صابر شعبان عبد الهادى العبد" ٣٥ سنة، والجميع مقيمين بناحية قرية فرهاش التابعة لدائرة مركز حوش عيسى.تم التحفظ على الجثة داخل مستشفى حوش عيسى تحت تصرف النيابة العامة.