مصرع شخص وإصابة 3 في حادث تصادم بالبحيرة
السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:11 ص
البحيرة معوض هويدىطباعة
لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 3 آخرين، صباح اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل، موتوسيكل، أمام عزبة الجبل -طريق فرهاش - حوش عيسى بمحافظة البحيرة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد بوقوع حادث تصادم، سيارة نصف نقل، موتوسيكل، أمام عزبة الجبل -طريق فرهاش، وأسفر عن إصابة "عزيزة غيث سعيد حميدة "٣٠ سنة،"دينا صابر شعبان العبد" ١٤ سنة، "دنيا صابر شعبان العبد" ٥ سنوات، "صابر شعبان عبد الهادى العبد" ٣٥ سنة، والجميع مقيمين بناحية قرية فرهاش التابعة لدائرة مركز حوش عيسى.
تم التحفظ على الجثة داخل مستشفى حوش عيسى تحت تصرف النيابة العامة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد بوقوع حادث تصادم، سيارة نصف نقل، موتوسيكل، أمام عزبة الجبل -طريق فرهاش، وأسفر عن إصابة "عزيزة غيث سعيد حميدة "٣٠ سنة،"دينا صابر شعبان العبد" ١٤ سنة، "دنيا صابر شعبان العبد" ٥ سنوات، "صابر شعبان عبد الهادى العبد" ٣٥ سنة، والجميع مقيمين بناحية قرية فرهاش التابعة لدائرة مركز حوش عيسى.
تم التحفظ على الجثة داخل مستشفى حوش عيسى تحت تصرف النيابة العامة.