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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تشغيل 8 خطوط نقل «عالمية» في الشروق

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:07 ص
خطوط نقل
خطوط نقل
طارق عتمان
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أعلنت شركة النقل الحضري المستدام وصاحبة العلامة التجارية لأول أوتوبيس ذكي في مصر "مواصلات مصر"، عن تشغيل شبكة خطوط أوتوبيساتها الخارجية لربط مدينة الشروق مع بعض المناطق بالإضافة لربطها بشبكة النقل الداخلية التي تتم بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، استكمالا للمشروعات القومية التي تتبناها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لخدمة السكان في المدن العمرانية الجديدة.

ونجحت" مواصلات مصر" في ربط مدينة الشروق بشبكة نقل خارجية وداخلية من خلال 8 خطوط رئيسية (4 خطوط خارجية و4 داخلية)، تضم 20 أتوبيسا بطاقة استيعابية 200 ألف راكب شهريا، وبإجمالي 11500 رحلة مخططة شهريا، ويبدأ الخط الأول من مدينة الشروق حتى محطة مترو عدلي منصور، والخط الثاني مرورًا على طريق القاهرةالسويس (الشروق العباسية)، كما جاري تشغيل الخط الثالث (الشروق القاهرة الجديدة)، والخط الرابع (الشروق العاشر من رمضان).

وأكدت الشركة نجاحها في ربط المدن الجديدة بشبكة مواصلات على أعلى مستوى احترافي وفقا للمعايير العالمية، حيث تم ربط الشبكة الداخلية والخارجية بخرائط جوجل والتي تمكن الراكب من تخطيط موعد رحلته وهو في منزله بداية من الخطوط الداخلية مرورا بالخطوط الخارجية ووصولا إلى نقطة الوصول الأخيرة، كما قامت المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة الشروق بتوفير الأوتوبيسات اللازمة للنقل وتجهيز المحطة الرئيسية علاوة على تجهيز "جراج" مركزي لشبكة السيارات، فيما تدير "مواصلات مصر" المنظومة وتزودها بالأجهزة الإلكترونية، حيث يأتي المشروع في إطار الدور الرائد لتنفيذ منظومة نقل متكاملة بين الخطوط الداخلية والخارجية لخدمة أهالي الشروق.

ولتعظيم القيمة المضافة من منظومة النقل الذكي في مصر، والتي تتواكب مع رؤية الدولة المصرية في التحول الرقمي والشمول المالي والتحول للمجتمع اللانقدي، تم تجهيز جميع السيارات بمنظومة التحصيل الإلكتروني من خلال كارت المجتمعات العمرانية الجديدة ومواصلاتي (التابع لشركة مواصلات مصر)، بحيث يسمح بتكامل منظومة شبكة المدن الجديدة مع شبكة خطوط مواصلات مصر التي تغطي القاهرة الكبرى، حيث تخطط الشركة وفقا لاستراتيجية عملها في السوق المصرية، أن يصل عدد مستخدمي الكارت الذكي "مواصلاتي" إلى 80 % من إجمالي الركاب الذين يستخدمون منظومة النقل الذكي من "مواصلات مصر" بنهاية العام الحالي 2020.

وأضافت الشركة، أن مدينة الشروق تعد من أوائل المدن الجديدة التي تمتلك شبكة مواصلات خارجية تربطها بالمواقف الرئيسية بالقاهرة والمدن المجاورة، بالتعاون مع جهاز المدينة.

يذكر أن الأوتوبيسات الجديدة مكيفة وتم تزويدها بكافة الأنظمة الأمنية والتكنولوجية الحديثة والتي تعمل على راحة الركاب والمواطنين.

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