المدرسة البريطانية في القاهرة تعلن إصابة 3 من طلابها بكورونا
السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:06 ص
نورهان عبدالرحمنطباعة
أعلنت إدارة المدرسة البريطانية في القاهرة، فرع الشيخ زايد، عن اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تتعلق بطالب من السنة 11 حضر تجمعا في بالم هيلز يومي الخميس 3 سبتمبر، والخميس 10 سبتمبر.
وأكدت المدرسة على تأجيل دخول أحد فصول المدرسة بعد اكتشاف حالتين أخرتين مصابتين بفيروس كورونا بين الطلاب.
كشفت إدارة المدرسة، أن سبب الإصابة حضور الطلاب لتجمعات بالم هيلز، وذلك حسب خطاب أرسلته الإدارة لأولياء الأمور الخميس الماضي، بشأن الغلق.
وأضافت إدارة المدرسة، بمنطقة الشيخ زايد، أنها لا تعتقد أنه سيكون هناك أي حالات أخرى، ولكنهم بحاجة إلى التأكد لكي يكون الطلاب والمدرسون في أمان، مقررين أنه لن تعود السنة 11 الآن إلى المدرسة حتى يوم الأحد 27 سبتمبر.
وأشارت المدرسة، إلى أن الفرق الطبية والدعم على اتصال مباشر مع العائلات من الطلاب المشاركين، يمكنك أن تطمئن إلى أن المدسة تأخذ هذا الأمر على محمل الجد وسنتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية الجميع.
وناشدت الإدارة الطلاب بعدم حضور تجمعات مماثلة ليلة الغد أو خلال الأسابيع القادمة حتي تظل المدرسة مفتوحة لمجموعاتهم السنوية.
وأكدت المدرسة على تأجيل دخول أحد فصول المدرسة بعد اكتشاف حالتين أخرتين مصابتين بفيروس كورونا بين الطلاب.
كشفت إدارة المدرسة، أن سبب الإصابة حضور الطلاب لتجمعات بالم هيلز، وذلك حسب خطاب أرسلته الإدارة لأولياء الأمور الخميس الماضي، بشأن الغلق.
وأضافت إدارة المدرسة، بمنطقة الشيخ زايد، أنها لا تعتقد أنه سيكون هناك أي حالات أخرى، ولكنهم بحاجة إلى التأكد لكي يكون الطلاب والمدرسون في أمان، مقررين أنه لن تعود السنة 11 الآن إلى المدرسة حتى يوم الأحد 27 سبتمبر.
وأشارت المدرسة، إلى أن الفرق الطبية والدعم على اتصال مباشر مع العائلات من الطلاب المشاركين، يمكنك أن تطمئن إلى أن المدسة تأخذ هذا الأمر على محمل الجد وسنتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية الجميع.
وناشدت الإدارة الطلاب بعدم حضور تجمعات مماثلة ليلة الغد أو خلال الأسابيع القادمة حتي تظل المدرسة مفتوحة لمجموعاتهم السنوية.