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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المدرسة البريطانية في القاهرة تعلن إصابة 3 من طلابها بكورونا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:06 ص
المدرسة البريطانية
المدرسة البريطانية
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت إدارة المدرسة البريطانية في القاهرة، فرع الشيخ زايد، عن اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تتعلق بطالب من السنة 11 حضر تجمعا في بالم هيلز يومي الخميس 3 سبتمبر، والخميس 10 سبتمبر.

وأكدت المدرسة على تأجيل دخول أحد فصول المدرسة بعد اكتشاف حالتين أخرتين مصابتين بفيروس كورونا بين الطلاب.

كشفت إدارة المدرسة، أن سبب الإصابة حضور الطلاب لتجمعات بالم هيلز، وذلك حسب خطاب أرسلته الإدارة لأولياء الأمور الخميس الماضي، بشأن الغلق.

وأضافت إدارة المدرسة، بمنطقة الشيخ زايد، أنها لا تعتقد أنه سيكون هناك أي حالات أخرى، ولكنهم بحاجة إلى التأكد لكي يكون الطلاب والمدرسون في أمان، مقررين أنه لن تعود السنة 11 الآن إلى المدرسة حتى يوم الأحد 27 سبتمبر.

وأشارت المدرسة، إلى أن الفرق الطبية والدعم على اتصال مباشر مع العائلات من الطلاب المشاركين، يمكنك أن تطمئن إلى أن المدسة تأخذ هذا الأمر على محمل الجد وسنتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية الجميع.

وناشدت الإدارة الطلاب بعدم حضور تجمعات مماثلة ليلة الغد أو خلال الأسابيع القادمة حتي تظل المدرسة مفتوحة لمجموعاتهم السنوية.

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