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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس سيدة تعرض نفسها على راغبي المتعة بمدينة نصر

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:05 ص
تجديد حبس سيدة
تجديد حبس سيدة
حسام التمساح
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيق؛ لاتهامها بعرض نفسها على راغبي المتعة المحرمة في شوارع مدينة نصر مقابل مبلغ مادى من 500 لـ 1000 جنيه في الليلة.

كانت قد رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود صفحة على أحد المواقع الإلكترونية تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى تبدى خلالها المُعلنة على ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هويتها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وتبين أنها (دون عمل - مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان).

وبمواجهتها أقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق الموقع عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى.

واعترفت بإنشائها الصفحة المشار إليه الذات الغرض، كما عثر بحوزتها على هاتف محمول "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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